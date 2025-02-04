Бывший помощник Бари Алибасова раскрыл проблемы со здоровьем у продюсера: не может сидеть прямо

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Музыкальный продюсер Бари Алибасов испытывает трудности с сидением из-за проблем с позвоночником. Об этом рассказал его бывший помощник Андрей Назаров.

Фото: youtube.com by канал Русские Знаменитости, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бари Алибасов

По словам Андрея Назарова, Бари Алибасов вынужден постоянно находиться в полулежачем положении из-за травмы позвоночника, полученной два года назад.

Назаров также отметил, что продюсер не летает и не ездит на машине дольше часа. После перенесённого инсульта его состояние ухудшилось. В настоящее время он восстанавливает силы, гуляя вокруг дома и занимаясь на беговой дорожке.

"Раньше Бари Алибасов мог выпить большое количество алкоголя, но сейчас он почти не употребляет спиртные напитки. Однако в праздничные дни он может позволить себе немного алкоголя. Кроме того, после длительного периода воздержания он начал курить", — цитирует Назарова NEWS.RU.

Состояние Бари Алибасова ухудшилось после смерти бывшего солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина. В день прощания с артистом продюсеру вызвали скорую помощь.

Ранее Лёва Би-2* (признан в РФ иноагентом) отменил концерт в Баку.

Уточнения

Ба́ри (Борис) Кари́мович (Николаевич) Алиба́сов (каз. Бари (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібасов, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999).



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