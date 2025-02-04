Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для чего опытные хозяйки кладут лимон в микроволновую печь - кулинарный лайфхак
Дочь Брюса Уиллиса сделала новое заявление о состоянии тяжелобольного отца
Живот станет плоским без диет и изнуряющих тренировок: как для этого ходить и сколько?
Теплый или холодный: какой свет лампы подходит для дома
За и против: выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет
Алёна Водонаева призналась, что больше не может иметь детей
Помощь по-трамповски: киевский режим продолжил получать оружие от США
Хрустящая тапиока с шоколадом: десерт, который вас удивит
Грязные колеса и пыльный салон? Вот как сделать авто чистым за 10 минут — работает на 100%

Бывший помощник Бари Алибасова раскрыл проблемы со здоровьем у продюсера: не может сидеть прямо

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Бари Алибасов испытывает трудности с сидением из-за проблем с позвоночником. Об этом рассказал его бывший помощник Андрей Назаров.

Бари Алибасов
Фото: youtube.com by канал Русские Знаменитости, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бари Алибасов

По словам Андрея Назарова, Бари Алибасов вынужден постоянно находиться в полулежачем положении из-за травмы позвоночника, полученной два года назад.

Назаров также отметил, что продюсер не летает и не ездит на машине дольше часа. После перенесённого инсульта его состояние ухудшилось. В настоящее время он восстанавливает силы, гуляя вокруг дома и занимаясь на беговой дорожке.

"Раньше Бари Алибасов мог выпить большое количество алкоголя, но сейчас он почти не употребляет спиртные напитки. Однако в праздничные дни он может позволить себе немного алкоголя. Кроме того, после длительного периода воздержания он начал курить", — цитирует Назарова NEWS.RU.

Состояние Бари Алибасова ухудшилось после смерти бывшего солиста группы "На-На" Владимира Лёвкина. В день прощания с артистом продюсеру вызвали скорую помощь.

Ранее Лёва Би-2* (признан в РФ иноагентом) отменил концерт в Баку.

Уточнения

Ба́ри (Борис) Кари́мович (Николаевич) Алиба́сов (каз. Бари (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібасов, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Еда и рецепты
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают Аудио 
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Домашние животные
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности Аудио 
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности
Экономика и бизнес
Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Последние материалы
За и против: выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет
Алёна Водонаева призналась, что больше не может иметь детей
Помощь по-трамповски: киевский режим продолжил получать оружие от США
Хрустящая тапиока с шоколадом: десерт, который вас удивит
Грязные колеса и пыльный салон? Вот как сделать авто чистым за 10 минут — работает на 100%
Ошибки в стрижке, которые добавляют возраст, — избегайте их после 40
Как правильно выгуливать собаку весной? Названа ошибка, которую допускают неопытные хозяева
Бывший помощник Бари Алибасова раскрыл проблемы со здоровьем у продюсера: не может сидеть прямо
Туристам здесь не рады: какие страны самые негостеприимные?
Лёва Би-2* отменил концерт в Баку: меня одолевают страхи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.