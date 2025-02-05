Зачем пасынок Стаса Намина взял фамилию бабушки, в убийстве которой его обвиняют

Подозреваемый в убийстве двух человек пасынок основателя групп "Парк Горького" Стаса Намина Роман сменил фамилию. Парня обвиняют в расправе над бабушкой и братом.
Пасынку рок-музыканта Стасу Намину продлили срок ареста по делу об убийстве двух человек. В СИЗО его продержут до конца апреля этого года.
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Стало известно, что находящийся под стражей Роман Микоян сменил фамилию. В судебных документах он значится как Ткаченко Роман Анатольевич.
При рождении Роман носил фамилию матери — Новиков. Затем он стал Микояном. Теперь Роман носит фамилию родной бабушки, в убийстве которой его обвиняют.
Есть версия, что Роман пытается скрыть связь с известным отчимом.
Бывший следователь по особо важным делам Николай Семёнов не увидел в этом поступке логики.
"Ему, видимо, скучно. Никакого юридического смысла в этом нет абсолютно. Никакой путаницы, волокиты или дополнительной работы с документами из-за этого не возникнет, — цитирует слова Семёнова "Вечерняя Москва".
Ста́с На́мин (арм. Ստաս Նամին; настоящее имя Анаста́с Алексе́евич Микоя́н, арм. Անաստաս Ալեքսեյի Միկոյան; род. 8 ноября 1951, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссёр театра и кино.
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