Лёва Би-2* отменил концерт в Баку: меня одолевают страхи

Солист группы "Би-2" Егор Бортник* (признан в РФ иноагентом) отменил свой концерт в Баку после ареста некоего антироссийского активиста.
Как стало известно из Telegram-канала "Хуже и не скажешь", артист опасается гастролей в Азербайджане, Казахстане, Армении и Грузии. Он считает, что его могут арестовать в любой момент "по приказу России".
"Сейчас, видимо, такое время, что нужно выдержать паузу. Меня одолевают такие же страхи, как и всех. Я тоже не хочу закончить свою жизнь под забором. Для меня это в какой-то степени ночной кошмар", — отметил певец.
В феврале 2024 года после депортации из Таиланда Бортник признавался, что коллектив испытывает финансовые трудности из-за отсутствия гастролей по России. Он говорил о банкротстве музыкантов.
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Лёва Би-2 (настоящее имя — Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист. Один из двух основателей и лидеров группы «Би-2».
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