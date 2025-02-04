Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Брэд Питт впервые за восемь лет обратился к Анджелине Джоли: актёр молит о помощи
Отдых на Чёрном море в 2025 году: в каких местах вода чистая, а цены приятные?
Хозяева даже не догадываются: чем опасен кошачий корм для собак
Плинтус, который прослужит годами: как не ошибиться с выбором напольного покрытия
Как простое действие поможет избежать кражи данных в банкоматах
Павел Прилучный рассказал о продолжении сериала Мажор
Обычная прогулка на морозе может стать причиной воспаления: как защитить почки зимой
Для чего опытные хозяйки кладут лимон в микроволновую печь - кулинарный лайфхак
Дочь Брюса Уиллиса сделала новое заявление о состоянии тяжелобольного отца

Лёва Би-2* отменил концерт в Баку: меня одолевают страхи

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Солист группы "Би-2" Егор Бортник* (признан в РФ иноагентом) отменил свой концерт в Баку после ареста некоего антироссийского активиста.

би-2
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
би-2

Как стало известно из Telegram-канала "Хуже и не скажешь", артист опасается гастролей в Азербайджане, Казахстане, Армении и Грузии. Он считает, что его могут арестовать в любой момент "по приказу России".

"Сейчас, видимо, такое время, что нужно выдержать паузу. Меня одолевают такие же страхи, как и всех. Я тоже не хочу закончить свою жизнь под забором. Для меня это в какой-то степени ночной кошмар", — отметил певец.

В феврале 2024 года после депортации из Таиланда Бортник признавался, что коллектив испытывает финансовые трудности из-за отсутствия гастролей по России. Он говорил о банкротстве музыкантов.

Ранее Гоген Солнцев сделал ДНК-тест, чтобы узнать правду о рождении своего сына Ивана.

Уточнения

Лёва Би-2 (настоящее имя — Егор Михайлович Бо́ртник (бел. Ягор Міхайлавіч Бортнік), также Игорь Бо́ртник; род. 2 сентября 1972, Минск) — рок-музыкант, поэт, вокалист и гитарист. Один из двух основателей и лидеров группы «Би-2».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Недвижимость
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену Аудио 
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Последние материалы
За и против: выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет
Алёна Водонаева призналась, что больше не может иметь детей
Помощь по-трамповски: киевский режим продолжил получать оружие от США
Хрустящая тапиока с шоколадом: десерт, который вас удивит
Грязные колеса и пыльный салон? Вот как сделать авто чистым за 10 минут — работает на 100%
Ошибки в стрижке, которые добавляют возраст, — избегайте их после 40
Как правильно выгуливать собаку весной? Названа ошибка, которую допускают неопытные хозяева
Бывший помощник Бари Алибасова раскрыл проблемы со здоровьем у продюсера: не может сидеть прямо
Туристам здесь не рады: какие страны самые негостеприимные?
Лёва Би-2* отменил концерт в Баку: меня одолевают страхи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.