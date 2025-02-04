Гоген Солнцев сделал ДНК-тест и узнал правду о рождении своего сына

Известный шоумен Гоген Солнцев стал гостем программы "ДНК" на телеканале НТВ. Он хотел узнать правду о рождении сына Ивана, который, по мнению его поклонников, совсем не похож на него.

Фото: ntv.ru is licensed under public domain Гоген Солнцев

Чтобы подтвердить свои подозрения, мужчина решил пройти ДНК-тест. В студии также присутствовали мать мальчика Полина Давыдова, помощник артиста Владислав и его подруга Лидия.

Эксперт сообщил Гогену Солнцеву, что вероятность его отцовства равна нулю. После этих слов шоумен выбежал из студии. Он признался, что боялся услышать правду.

"Я всю ночь не спал, потому что боялся услышать это. Ничего не чувствую, просто пустота. Не знаю, что сказать. У меня мурашки по коже, чувствую, что меня серьёзно предали", — рассказал он за кулисами.

Вернувшись в студию, Солнцев заверил, что продолжит помогать мальчику и будет его навещать.

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Уточнения

«НТВ» (наименование СМИ — «Телекомпания НТВ», акроним от Новое ТелеВидение) — общероссийский федеральный телеканал.



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