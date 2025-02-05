Пластический хирург заявил, что у жены Макрона есть все мужские признаки

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Пластический хирург Игорь Короткий объяснил, почему склоняется к тому, что жена президента Франции действительно биологически является мужчиной.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Брижит Макрон

На западе не утихают споры том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон якобы родилась мужчиной.

Пластический хирург склоняется к этой неподтверждённой версии.

"Есть все признаки: и мужская манера движений, и походка, и странный тип одежды", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

При этом эксперт отметил, что иногда очень трудно определить пол человека по внешним признакам, так как под влиянием приёма гормонов мужчина может стать женственнее, чем женщина.

Он объяснил, что определить мужчину можно по размеру кадыка, щетине, голосу и манере двигаться.

Уточнения

Брижи́т Мари́-Клод Макро́н - род. 13 апреля 1953, Амьен — французский общественный деятель и преподаватель, супруга 25-го президента Франции Эмманюэля Макрона.



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