Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрип обуви больше не побеспокоит вас: простые шаги для устранения проблемы
Холодные земли, горячий интерес: Арктика привлекает туристов со всего света
Четыре продукта для молодости и здоровья: добавьте их в рацион
Два штрафа за одно нарушение? ГИБДД объясняет, в каких случаях это законно
Хрустящее лакомство без вреда для фигуры: рецепт ПП-печенья с овсянкой, йогуртом и орехами
Юпитер и Луна: уникальные небесные события на этой неделе
Много цветов, но нет огурцов? Разбираем две главные ошибки садоводов
Асимметрия бровей — не приговор: этот метод поможет выровнять их быстро
Газ на рынках мира подорожает из-за пошлин Китая

Пластический хирург заявил, что у жены Макрона есть все мужские признаки

0:52
Шоу-бизнес

Пластический хирург Игорь Короткий объяснил, почему склоняется к тому, что жена президента Франции действительно биологически является мужчиной.

Брижит Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Брижит Макрон

На западе не утихают споры том, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон якобы родилась мужчиной.

Пластический хирург склоняется к этой неподтверждённой версии.

"Есть все признаки: и мужская манера движений, и походка, и странный тип одежды", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

При этом эксперт отметил, что иногда очень трудно определить пол человека по внешним признакам, так как под влиянием приёма гормонов мужчина может стать женственнее, чем женщина.

Он объяснил, что определить мужчину можно по размеру кадыка, щетине, голосу и манере двигаться.

Уточнения

Брижи́т Мари́-Клод Макро́н - род. 13 апреля 1953, Амьен — французский общественный деятель и преподаватель, супруга 25-го президента Франции Эмманюэля Макрона.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ни уксус, ни пищевая сода: назван лучший способ быстро удалить засохший жир с духовки
Недвижимость
Ни уксус, ни пищевая сода: назван лучший способ быстро удалить засохший жир с духовки Аудио 
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Еда и рецепты
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Любимец дорог снова в строю: Chevrolet воскресили модель, которой не было равных
Авто
Любимец дорог снова в строю: Chevrolet воскресили модель, которой не было равных Аудио 
Популярное
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности

Почему кошка лезет в лицо, касается лапкой или трётся об нос? Это не просто игра — питомец передаёт важное сообщение! Узнайте, что оно значит.

Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Пока не началась весна: срочно обновите побелку на деревьях в своём саду
Натуральные альтернативы энергетикам: как оставаться бодрым
КНДР хочет провести товарищеский матч с Россией
Драники с грибной начинкой: вкус, который возвращает в детство
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Гости будут смеяться вам в лицо: такие обои в гостиной выдают плохой вкус
Отдых на Мальдивах превратился в кошмар: семья срочно вернулась в Москву
Ночной крем работает не так, как вы думали: выбираем лучший для своей кожи
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Индексация пенсий возвращается: что нужно знать работающим пенсионерам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.