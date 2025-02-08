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Для него это шоу, а для неё серьёзно: профайлер разгадал истинные чувства SHAMAN'а и Мизулиной

1:36
Шоу-бизнес

В последнее время общественность взбудоражена "поцелуем" SHAMAN'а и Екатерины Мизулиной, произошедшем в одной из школ, куда пришли певец и чиновница. Профайлер Илья Анищенко проанализировал то, как вели себя при этом знаменитости, и сделал вывод, что они испытывают разные чувства друг к другу. Об этом эксперт рассказал в беседе с Life.ru.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
SHAMAN

Анищенко заметил, как Мизулина смущённо опустила глаза после "поцелуя", что говорит о её симпатии к SHAMAN'у, в то время как исполнитель держался просто как актёр, довольный хорошо сыгранной ролью.

"И здесь, когда он убрал руку, он смеётся, как настоящий истероид, если упоминать психотипы. Видите, он показывает свою улыбку, причём улыбка настоящая в том смысле, что он доволен своей шуткой. Он воспользовался состоянием и отношением девушки. С его стороны я тут не вижу никакой искренности. Для него это шоу, игра, очередной способ напомнить о себе и выпендриться, а вот для неё, мне кажется, всё серьёзно", — высказался эксперт.

Кроме того, как многие пользователи Сети и так уже догадались, поцелуя между SHAMAN'ом и Мизулиной точно не было. Это стало известно, когда появилось видео с другой стороны, с которой SMAMAN не прикрывал их лица рукой. На этих кадрах видно, что он всего лишь приблизился к Мизулиной, но не коснулся губами её губ. Анищенко выразил уверенность в том, что Мизулина не была бы против, если бы SHAMAN поцеловал её по-настоящему.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020), член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета», блогер. Дочь экс-сенатора Елены Мизулиной.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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