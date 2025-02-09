Постройневший комик Гарик Харламов показал свой жгучий загар

Комик Гарик Харламов сменил расовую принадлежность и показал результат экспериментов с внешностью.
Гарик Харламов показал, как некто по имени Леонардо Ди Паприка поэкспериментировал с искусственным интеллектом. Нейросеть превратила резидента Comedy Club в харизматичного чернокожего мужчину спортивного телосложения.
Гарик опубликовал в социальных сетях целую серию снимков, на которых он хвастается жгучим "загаром". На фото юморист заметно постройнел и стал похож на брутального афроамериканского баскетболиста.
"Мне весело. Набор "чёрный русский", — подписал под фото юморист.
Ранее Гарик Харламов вручил жене, актрисе Катерине Ковальчук, подарок, сделанный своими руками.
Га́рик Бульдо́г Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий.
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