Постройневший комик Гарик Харламов показал свой жгучий загар

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов сменил расовую принадлежность и показал результат экспериментов с внешностью.

Фото: https://www.instagram.com/garikkharlamov by ВК-аккаунт Гарика Харламова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Комик Гарик Харламов

Гарик Харламов показал, как некто по имени Леонардо Ди Паприка поэкспериментировал с искусственным интеллектом. Нейросеть превратила резидента Comedy Club в харизматичного чернокожего мужчину спортивного телосложения.

Гарик опубликовал в социальных сетях целую серию снимков, на которых он хвастается жгучим "загаром". На фото юморист заметно постройнел и стал похож на брутального афроамериканского баскетболиста.

"Мне весело. Набор "чёрный русский", — подписал под фото юморист.

Ранее Гарик Харламов вручил жене, актрисе Катерине Ковальчук, подарок, сделанный своими руками.

Уточнения

Га́рик Бульдо́г Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.