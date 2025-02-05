Российская певица покорила французский аналог шоу Голос

Исполнительница из России Теона Дольникова потрясла членов жури шоу "Голос" во Франции.
Российская певица исполнила на французском телевидении иностранную композицию в джазовой манере.
Судьям понравилось исполнение девушки. Все до одного кресла жюри были развёрнуты к певице из РФ. Голос Дольниковой потряс даже легендарную певицу Патрисию Каас.
Девушка выбрала для своего выступления наряд в мужском стиле — объёмный пиджак и белую длинную рубашку.
Ранее сообщалось, что двойник Юрия Шатунова выступает в Латвии с песнями экс-солиста "Ласковый май".
Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему кошка лезет в лицо, касается лапкой или трётся об нос? Это не просто игра — питомец передаёт важное сообщение! Узнайте, что оно значит.