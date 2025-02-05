Российская певица покорила французский аналог шоу Голос

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Исполнительница из России Теона Дольникова потрясла членов жури шоу "Голос" во Франции.

Фото: https://vk.com/teonaofficial by ВК-аккаунт Теоны Дольниковой is licensed under public doman Певица Теона Дольникова

Российская певица исполнила на французском телевидении иностранную композицию в джазовой манере.

Судьям понравилось исполнение девушки. Все до одного кресла жюри были развёрнуты к певице из РФ. Голос Дольниковой потряс даже легендарную певицу Патрисию Каас.

Девушка выбрала для своего выступления наряд в мужском стиле — объёмный пиджак и белую длинную рубашку.

Ранее сообщалось, что двойник Юрия Шатунова выступает в Латвии с песнями экс-солиста "Ласковый май".

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.



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