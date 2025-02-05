Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пластический хирург заявил, что у жены Макрона есть все мужские признаки
Асимметрия бровей — не приговор: этот метод поможет выровнять их быстро
Много цветов, но нет огурцов? Разбираем две главные ошибки садоводов
Газ на рынках мира подорожает из-за пошлин Китая
Идеальные формы в любом возрасте за месяц! Эти 3 упражнения избавят от жирового фартука любого
Пока не началась весна: срочно обновите побелку на деревьях в своём саду
Натуральные альтернативы энергетикам: как оставаться бодрым
КНДР хочет провести товарищеский матч с Россией
Драники с грибной начинкой: вкус, который возвращает в детство

Российская певица покорила французский аналог шоу Голос

0:41
Шоу-бизнес

Исполнительница из России Теона Дольникова потрясла членов жури шоу "Голос" во Франции.

Певица Теона Дольникова
Фото: https://vk.com/teonaofficial by ВК-аккаунт Теоны Дольниковой is licensed under public doman
Певица Теона Дольникова

Российская певица исполнила на французском телевидении иностранную композицию в джазовой манере. 

Судьям понравилось исполнение девушки. Все до одного кресла жюри были развёрнуты к певице из РФ. Голос Дольниковой потряс даже легендарную певицу Патрисию Каас.

Девушка выбрала для своего выступления наряд в мужском стиле — объёмный пиджак и белую длинную рубашку.

Ранее сообщалось, что двойник Юрия Шатунова выступает в Латвии с песнями экс-солиста "Ласковый май".

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Новости спорта
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Домашние животные
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности Аудио 
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится
Недвижимость
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится Аудио 
Популярное
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности

Почему кошка лезет в лицо, касается лапкой или трётся об нос? Это не просто игра — питомец передаёт важное сообщение! Узнайте, что оно значит.

Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Пока не началась весна: срочно обновите побелку на деревьях в своём саду
Натуральные альтернативы энергетикам: как оставаться бодрым
КНДР хочет провести товарищеский матч с Россией
Драники с грибной начинкой: вкус, который возвращает в детство
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Гости будут смеяться вам в лицо: такие обои в гостиной выдают плохой вкус
Отдых на Мальдивах превратился в кошмар: семья срочно вернулась в Москву
Ночной крем работает не так, как вы думали: выбираем лучший для своей кожи
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Индексация пенсий возвращается: что нужно знать работающим пенсионерам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.