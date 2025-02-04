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Каких исполнителей не хватает на российской эстраде: мнение Иосифа Пригожина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что российской эстраде не хватает исполнителей, которые в своё время дали новый импульс развитию индустрии.

Иосиф Пригожин
Фото: wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иосиф Пригожин

Он отметил, что сейчас наблюдается возвращение к звучанию "нулевых", поэтому стоит задуматься о возвращении на сцену тех артистов.

"Например, вспомните, сколько великолепных хитов было у Андрея Губина. Сегодня нет исполнителей с таким же сочетанием вокала, внешности и характера. А у него всё было прекрасно: вокал, песни, образ — всё было великолепно", — сказал продюсер в разговоре с ОСН.

Пригожин отметил, что сам Губин в настоящее время не может порадовать слушателей своим исполнением, однако его треки активно перепевают другие музыканты, и они становятся популярными.

Кроме того, россияне скучают по живым концертам зарубежных исполнителей, но, возможно, в скором времени "железный занавес" в мире музыки начнёт открываться снова. Иностранные звёзды тоже истосковались по доброжелательным фанатам из России.

Ранее Виктория Боня рассказала, при каком условии вышла бы в свет в "голом" наряде Бьянки Цензори.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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