Каких исполнителей не хватает на российской эстраде: мнение Иосифа Пригожина

Продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что российской эстраде не хватает исполнителей, которые в своё время дали новый импульс развитию индустрии.

Фото: wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иосиф Пригожин

Он отметил, что сейчас наблюдается возвращение к звучанию "нулевых", поэтому стоит задуматься о возвращении на сцену тех артистов.

"Например, вспомните, сколько великолепных хитов было у Андрея Губина. Сегодня нет исполнителей с таким же сочетанием вокала, внешности и характера. А у него всё было прекрасно: вокал, песни, образ — всё было великолепно", — сказал продюсер в разговоре с ОСН.

Пригожин отметил, что сам Губин в настоящее время не может порадовать слушателей своим исполнением, однако его треки активно перепевают другие музыканты, и они становятся популярными.

Кроме того, россияне скучают по живым концертам зарубежных исполнителей, но, возможно, в скором времени "железный занавес" в мире музыки начнёт открываться снова. Иностранные звёзды тоже истосковались по доброжелательным фанатам из России.

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Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



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