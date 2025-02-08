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Николай Басков предупредил россиян о мошенниках, которые действуют от его имени

1:05
Шоу-бизнес

Николай Басков предупредил об опасности всех россиян, которые могут оказаться жертвами мошенников, использующих громкое имя певца. Они рассылают людям предложения в сфере инвестиционного рынка, надеясь войти в доверие с помощью фотографии Баскова и текста, написанного якобы от его имени.

Николай Басков
Фото: commons.wikimedia.org by Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Басков

Басков заявил в своём блоге, что не имеет никакого отношения к этим предложениям, и попросил каждого, кому будут приходить подобные сообщения, ни в коем случае не верить этому обману.

"Внимание, мошенники! Друзья, будьте бдительны! Сейчас появились мошенники, которые от моего имени рассылают сообщения и ссылки, приглашают в группы. Я не имею к этому никакого отношения! Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не отправляйте свои данные!" — написал Басков.

Подписчики тут же отреагировали на это предупреждение и удивились, как кто-то вообще может верить тесту, написанному в не свойственной Баскову манере.

Уточнения

Никола́й Ви́кторович Ба́сков (при рождении Баско́в; род. 15 октября 1976, Москва, СССР) — российский эстрадный и оперный певец, композитор, телеведущий, киноактёр, педагог, профессор кафедры музыкально-исполнительского искусства МПГУ; народный артист Российской Федерации (2009).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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