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Боня рассказала, при каком условии вышла бы в свет в наряде как у Бьянки Цензори

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня заявила, что если бы её мужем был Канье Уэст, она бы с радостью каждый день появлялась на публике в откровенных нарядах, как это сделала модель Бьянка Цензори на премии "Грэмми-2025".

Виктория Боня
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм*(запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Боня

В своём личном блоге телеведущая с лёгкостью ответила на вопрос поклонника, смогла бы она надеть такой же образ, как у Бьянки Цензори.

"Если бы у меня был такой муж, как Канье, я бы носила его внимание каждый день", — сказала Виктория Боня.

Бьянка Цензори появилась на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Грэмми" в шубе, которую она скинула перед фотографами, продемонстрировав прозрачное платье без нижнего белья. Предполагается, что идея такого смелого выхода пришла ей в голову после разговора с американским рэпером Канье Уэстом.

Западные таблоиды сообщали, что супругов попросили покинуть мероприятие за нарушение правил, однако сам рэп-исполнитель опроверг эти слухи.

Ранее солист группы "Три дня дождя" открыто рассказал о своей зависимости.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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