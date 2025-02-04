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Стал известен пол будущего ребёнка актёра Саши Петрова

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Александр Петров и его жена Виктория ожидают появления на свет мальчика. Как стало известно изданию Super, пол будущего ребёнка они узнали на гендер-пати, которая была организована только для самых близких.

Александр Петров с женой
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Александра Петрова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Петров с женой

По словам источника из окружения артиста, жена Петрова всегда мечтала о сыне, и теперь она в полном восторге от своей беременности. Более того, Виктория уверяет своих родных, что абсолютно не боится родов.

О скором прибавлении в семье Александр и Виктория узнали во время поездки в Тобольск, где у актёра проходили съёмки. Увидев две полоски на тесте, они сразу же сообщили радостную новость своим близким по видеосвязи.

Мать Виктории сначала не поверила в эту новость, но теперь активно помогает дочери подготовиться к рождению малыша. А мать Александра Петрова, узнав о том, что скоро станет бабушкой, не смогла сдержать слёз.

Ранее Анна Седокова вышла на связь после выписки из больницы.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Петро́в (род 25 января 1989, Переславль-Залесский, Ярославская область, СССР) — российский актёр театра, кино и телевидения, режиссер, сценарист, поэт. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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