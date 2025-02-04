Анна Седокова вышла на связь после выписки из больницы: всё это время я просто пыталась встать

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Певица Анна Седокова после выписки из больницы обратилась к своим поклонникам. Она поблагодарила их за поддержку в это непростое время.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седоковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Седокова

Артистка призналась, что переживает самый сложный период в жизни, который она не пожелала бы никому. По её словам, после трагедии, случившейся с её бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, она пытается встать и не упасть.

"Я постараюсь делать то, что у меня получается лучше всего — писать и петь свои песни, давать концерты. И маленькими, маленькими шагами идти вперёд. И даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать", — поделилась экс-солистка группы "ВИА Гра".

Тело бывшего мужа Анны Седоковой, Яниса Тиммы, было обнаружено в ночь на 17 декабря 2024 года в одном из московских отелей. По информации СМИ, рядом с телом лежал мобильный телефон с просьбой связаться с певицей.

Из-за нервного срыва, вызванного смертью бывшего возлюбленного, Анна оказалась в больнице. Как сообщил представитель Седоковой, артистка не смогла самостоятельно справиться с трагедией.

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Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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