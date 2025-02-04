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Николай Соболев пересадил волосы: во сколько блогеру обошлась операция

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер Николай Соболев поделился историей о том, как перенёс операцию по пересадке волос. Стоимость процедуры составила 170 тысяч рублей.

Николай Соболев
Фото: instagram.com by личный аккаунт Николая Соболева в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Соболев

В беседе с kp.ru он рассказал, что был вынужден обратиться за медицинской помощью из-за раннего облысения. В 31 год у него диагностировали раннюю стадию алопеции.

Соболев отметил, что уделяет особое внимание своему внешнему виду, учитывая его работу в медийной сфере. Он остался доволен результатом операции, которая состоялась 9 января. По словам блогера, уже через месяц после процедуры начали появляться первые волосы.

Эксперт клиники, где была проведена пересадка, Сослан Гассев, также подтвердил, что процесс восстановления проходит успешно. Он отметил, что для достижения желаемого результата потребуется ещё пять месяцев без каких-либо дополнительных процедур.

Ранее стало известно, когда Кристина Орбакайте сможет увидеться со своей матерью, Аллой Пугачёвой.

Уточнения

Никола́й Ю́рьевич Со́болев (род. 18 июня 1993, Санкт-Петербург) — российский видеоблогер, писатель, бизнесмен и певец. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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