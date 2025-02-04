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Стало известно, где и когда встретятся Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певицы Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва смогут встретиться весной 2025 года, как сообщает издание "7Дней".

Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте
Фото: RIA Novosti archive by Andrey Degtyarev / Андрей Дегтярев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валентин Юдашкин, Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте готовится к гастрольному туру по городам Европы. Турне начнётся с концерта в Лимасоле, на Кипре, где, по слухам, сейчас живёт Алла Пугачёва. В рамках тура артистка планирует выступить в нескольких городах Германии, Швейцарии, Испании, Чехии, Эстонии и Литве.

Сейчас Кристина Орбакайте живёт в Калифорнии, но не теряет надежды вернуться на сцену в России. По данным СМИ, её выступления в США не пользуются большим спросом.

Алла Пугачёва покинула Россию в 2022 году вместе со своим супругом, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом). Известно, что у супругов есть недвижимость на Кипре.

Ранее стало известно, почему Ким Кардашьян не пришла на церемонию "Грэмми-2025".

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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