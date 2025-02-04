Стало известно, почему Ким Кардашьян не пришла на Грэмми-2025

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Ким Кардашьян, известная звезда реалити-шоу, решила пропустить церемонию вручения ежегодной музыкальной премии "Грэмми-2025", чтобы провести больше времени со своей семьёй.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ким Кардашьян в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ким Кардашьян

Как сообщает Daily Mail, американская бизнесвумен отказалась от посещения мероприятия и вместо этого отправилась в кинотеатр вместе со своей 11-летней дочерью Норт. Они посетили премьерный показ фильма "Злая: Сказка о ведьме Запада".

Тем временем на красной ковровой дорожке церемонии внимания заслужил отец Норт — американский рэпер Канье Уэст. По данным некоторых западных таблоидов, именно музыкант убедил свою супругу, модель Бьянку Цензори, снять шубу перед фотографами и остаться в прозрачном платье.

Однако, по оценке американских юристов, знаменитости не понесут никаких юридических последствий за свой поступок на мероприятии.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст может потерять 20 миллионов долларов из-за своего поведения на "Грэмми-2025".

Уточнения

Ким Ноэ́ль Кардашья́н (Кардашя́н) (англ. Kim Noel Kardashian; род. 21 октября 1980[…], Лос-Анджелес, Калифорния) — американская медийная личность, звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель.



«Грэ́мми» (англ. Grammy) — музыкальная премия, вручаемая ежегодно американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS).





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