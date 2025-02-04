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Канье Уэст может лишиться 20 млн долларов из-за выходки Бьянки Цензори на Грэмми-2025

1:20
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский рэпер Канье Уэст рискует потерять 20 миллионов долларов из-за скандального поведения на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Грэмми-2025".

Канье Уэст
Фото: youtube.com by канал Ольга Крайзман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Канье Уэст

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Японии, музыкант может быть лишён контракта на проведение двух концертов в Токио из-за его действий на ежегодном музыкальном мероприятии. Организаторы уже начали пересматривать условия соглашения.

Источник, близкий к инвесторам, утверждает, что Канье Уэст теряет все возможности из-за своего поступка на "Грэмми-2025", который шокировал японцев.

"В Японии всё больше внимания уделяется правам женщин, и набирает силу движение #MeToo. Поведение Канье здесь расценивается как проявление насилия и контроля над личностью, что абсолютно неприемлемо", — заявляет инсайдер.

Во время своего выхода на красную дорожку супруга Канье Уэста Бьянка Цензори сбросила с себя шубу, оставшись в прозрачном платье без белья. Как сообщается, такую установку ей дал сам музыкант. После инцидента пара покинула мероприятие.

Ранее Ида Галич поделилась предположением по поводу пола ребёнка.

Уточнения

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.

Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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