Канье Уэст может лишиться 20 млн долларов из-за выходки Бьянки Цензори на Грэмми-2025

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский рэпер Канье Уэст рискует потерять 20 миллионов долларов из-за скандального поведения на красной ковровой дорожке музыкальной премии "Грэмми-2025".

Фото: youtube.com by канал Ольга Крайзман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канье Уэст

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Японии, музыкант может быть лишён контракта на проведение двух концертов в Токио из-за его действий на ежегодном музыкальном мероприятии. Организаторы уже начали пересматривать условия соглашения.

Источник, близкий к инвесторам, утверждает, что Канье Уэст теряет все возможности из-за своего поступка на "Грэмми-2025", который шокировал японцев.

"В Японии всё больше внимания уделяется правам женщин, и набирает силу движение #MeToo. Поведение Канье здесь расценивается как проявление насилия и контроля над личностью, что абсолютно неприемлемо", — заявляет инсайдер.

Во время своего выхода на красную дорожку супруга Канье Уэста Бьянка Цензори сбросила с себя шубу, оставшись в прозрачном платье без белья. Как сообщается, такую установку ей дал сам музыкант. После инцидента пара покинула мероприятие.

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Уточнения

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.





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