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Беременная Ида Галич поделилась предположением по поводу пола ребёнка

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Ида Галич рассказала, что до сих пор не знает пол своего будущего малыша. Однако её мнение на этот счёт расходится с мнением окружающих.

Ида Галич
Фото: Telegram / IdaGalich by Ида Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ида Галич

По словам телеведущей, её близкие и знакомые считают, что родится девочка. Сама же Галич уверена, что у неё будет второй сын. Именно этим она объясняет, почему вяжет одеяло нейтрального бежевого цвета.

Также Ида Галич поделилась, что во время беременности её рабочий график изменился и стал более щадящим. Она отказывается от некоторых поездок в пользу домашнего отдыха.

"Всё так меняется. Ваш админ мог бы сегодня в Санкт-Петербурге наслаждаться премьерой фильма "Пророк" с Юрой Борисовым, но мне нужно вязать. Шучу, я бы просто не выдержала поезд сразу после самолёта, даже ради Юры", — написала она в личном Telegram-канале.

Ида Галич в конце января объявила, что ждёт второго ребёнка от своего возлюбленного, бизнесмена Олега Ледвича.

Ранее Иосиф Пригожин высказался о бывших мужьях Валерии.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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