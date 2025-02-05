Юрий Лоза раскритиковал современных врачей

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему не доверяет современным лекарям.

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клизма

Юрий Лоза высмеял рекомендации врачей, которые посоветовали ему для укрепления памяти больше двигаться, заниматься физическими упражнениями, высыпаться, не перенагружать себя и тренировать мозг умственным трудом.

"Они точно считают меня идиотом, который сам этого не знает", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Автор и исполнитель хита "Плот" предположил, что врачи хорошо зарабатывают, давая людям такие очевидные рекомендации.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал творчество певицы Клавы Коки.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.



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