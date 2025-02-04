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Собчак оценила новый фильм с Юрием Борисовым в главной роли

1:06
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, какое впечатление на неё произвёл новый фильм с участием номинанта на "Оскар" Юрия Борисова.

Актёр Юрий Борисов
Фото: https://vk.com/yura__borisov by ВК-аккаунт Юрия Борисова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Юрий Борисов

Собчак оценила фильм "Пророк" с Юрием Борисовым в главной роли. Картина рассказывает о жизни поэта Александра Пушкина. Солнце русской поэзии сыграл как раз Борисов.

Журналистка считает, что у Сергея Безрукова после выхода этого фильма есть повод понервничать.

"Это смелая и удачная попытка молодого режиссёра Феликса Умарова снять наконец-таки русский Ла-ла-ленд про Пушкина", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ксения сравнила Пушкина в интерпретации режиссёра с современными рэперами, похожими на Оксимирона*.

Собчак понравилось то, что в фильме нет "повесточки", поэтому декабристов не очерняют.

"Царь — мелкий мстительный подлец, царедворцы — говно, Пушкин — гений и хороший друг", — объяснила звезда.

Она назвала фильм честным.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Ю́рий Бори́сов: Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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