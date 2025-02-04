Лера Кудрявцева высказалась о запуске российского аналога Евровидения

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что в России запустят свой вариант конкурса "Евровидение".
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале текст указа президента РФ Владимира Путина, в котором сообщается, что конкурс состоится в Москве и Московской области уже в этом году.
Музыкальное конкурсное мероприятие получило название "Интервидение".
"Такой вот аналог "Евровидения". Круто", — написала звезда ТВ в социальных сетях.
Ранее ведущая шоу "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева показала свою новую причёску в стиле "Доширак".
Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).
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