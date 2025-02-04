Невзоров* рассказал, что ему удалось воссоединиться со своей оставшейся в РФ собакой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Александр Невзоров* рассказал трогательную историю об эмиграции из России своей любимой собаки.

Фото: https://www.instagram.com/nevzorovofficial? by Инстаграм Александра Невзорова is licensed under public doman Журналист Александр Невзоров

Александр Невзоров* опубликовал в социальных сетях фото со своей 11-летней собакой породы среднеазиатская овчарка или алабай, с которой долгое время был разлучён.

"Её эмиграция была весьма сложной. Мы не виделись почти три года. Для нее — три года пронзительной тоски и ежесекундного ожидания звуков знакомого голоса и облаков табачного дыма", — написал артист под снимком с домашним любимцем.

Он поблагодарил собаку за то, ч то дожила до долгожданного воссоединения с хозяином. Он сказал также спасибо тем, кто помог ему вывезти животное из России, где журналиста объявили в розыск и заочно приговорили к 8 годам лишения свободы делу о фейках про российскую армию.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в реестр террористов и экстремистов

Уточнения

Алекса́ндр Невзо́ров: Невзоров, Александр Глебович (род. 1958) — журналист, телеведущий, репортёр, публицист, политик.



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