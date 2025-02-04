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Павел Прилучный рассказал о продолжении сериала Мажор

0:50
Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный ответил на вопрос о том, ждать ли поклонникам продолжения сериала "Мажор".

Актёр Павел Прилучный
Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman
Актёр Павел Прилучный

Прилучный обрадовал поклонников новостью о том, что пятый сезон сериала "Мажор" готовится к выпуску на экраны сервиса "Кинопоиск". Пока, по словам артиста, ведутся съёмки.

"Мы начали съемки нового сезона давно полюбившейся истории про Игоря Соколовского, его друзей и врагов", — написал Павел в социальных сетях.

Прилучный пообещал, что продолжение полюбившегося публике сериала будет ещё интереснее, веселее и динамичнее.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее создали аналог российского сериала "Мажор". Уже сорок стран мира выкупили права на адаптацию сериала по российскому сценарию.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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