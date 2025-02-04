Павел Прилучный рассказал о продолжении сериала Мажор

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный ответил на вопрос о том, ждать ли поклонникам продолжения сериала "Мажор".

Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman Актёр Павел Прилучный

Прилучный обрадовал поклонников новостью о том, что пятый сезон сериала "Мажор" готовится к выпуску на экраны сервиса "Кинопоиск". Пока, по словам артиста, ведутся съёмки.

"Мы начали съемки нового сезона давно полюбившейся истории про Игоря Соколовского, его друзей и врагов", — написал Павел в социальных сетях.

Прилучный пообещал, что продолжение полюбившегося публике сериала будет ещё интереснее, веселее и динамичнее.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее создали аналог российского сериала "Мажор". Уже сорок стран мира выкупили права на адаптацию сериала по российскому сценарию.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.