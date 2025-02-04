Адриано Челентано презентовал свою песню, написанную полвека назад

Итальянский артист и певец Адриано Челентано рассказал о своей песне "Вспыльчивый", которую он написал в 1970-х годах.

Фото: https://www.instagram.com/adriano_.celentano by Инстаграм Адриано Челентано is licensed under public doman Актёр Адриано Челентано

Челентано рассказал, что в 1972 году целенаправленно написал песню с глупым текстом, слова в которой должны были звучать как американский вариант английского языка.

Песня при этом была предназначена для итальянской публики. Он лишь сымитировал американский акцент.

"С тех пор, как я начал петь, я был очень под влиянием американской музыки, и всё, что сделали американцы", — объяснил Челентано.

Слова при этом не имели никакого значения, это был просто набор звуков.

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Уточнения

Адриа́но Челента́но (итал. ; род. 6 января 1938, Милан, Королевство Италия) — итальянский музыкант, киноактёр, эстрадный певец, автор песен, кинорежиссёр, композитор, общественный деятель и телеведущий.



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