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Конор Макгрегор плюнул в лицо мужчине, который громко поддерживал Хабиба

0:42
Шоу-бизнес

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор резко отреагировал на лозунги в поддержку Хабиба Нурмагомедова.

Боец Конар Макгрегор
Фото: https://vk.com/mcgregor_king by ВК-аккаунт Конора Макгрегора is licensed under public doman
Боец Конар Макгрегор

Конор Макгрегор не стерпел выкрика некого мужчины, который, увидев бойца, стал громко славить его соперника.

"Вперёд, Хабиб!" — эта фраза вывела из себя Конора.

Спортсмен угрожающей походкой приблизился к фанату Хабиба и плюнул ему в лицо.

"Я плюнул тебе в рожу. И что ты сделаешь?" — сказал чемпион UFC фанату Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что Конора Макгрегора признали виновным в деле о преступлении против половой неприкосновенности.

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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