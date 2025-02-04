Конор Макгрегор плюнул в лицо мужчине, который громко поддерживал Хабиба

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор резко отреагировал на лозунги в поддержку Хабиба Нурмагомедова.
Конор Макгрегор не стерпел выкрика некого мужчины, который, увидев бойца, стал громко славить его соперника.
"Вперёд, Хабиб!" — эта фраза вывела из себя Конора.
Спортсмен угрожающей походкой приблизился к фанату Хабиба и плюнул ему в лицо.
"Я плюнул тебе в рожу. И что ты сделаешь?" — сказал чемпион UFC фанату Нурмагомедова.
Ранее сообщалось, что Конора Макгрегора признали виновным в деле о преступлении против половой неприкосновенности.
Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе.
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