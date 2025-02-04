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Стилист объяснила, почему образы в одежде Анны Седоковой устарели

1:03
Шоу-бизнес

Стилист Кристина Палюткина перечислила недостатки в образе экс-солистки группы "ВИА Гра" Анны Седоковой.

Певица Анна Седокова
Фото: https://vk.com/officialannasedokova by ВК-аккаунтАнны Седаковой is licensed under public doman
Певица Анна Седокова

Эксперт в сфере моды и красоты охарактеризовала образ Анны Седоковой словами "вульгарный ангел". Она отметила, что лицо певицы можно назвать термином "babyface". К этому добавляется ангельский голос, тонкая талия и пышные формы.

Ранее сообщалось, почему Анну Седокову не зовут на корпоративы на Рублёвке.

"Она пытается быть ультрасовременной, но все время застревает между прошлым и будущим: яркие, порой нелепые сочетания, избыточные крупные аксессуары (дешевая бижутерия) — это стремление к провокации", — цитирует слова специалиста Радио 1.

Палюткина считает, что Седокова продолжает одеваться в стиле музыкального клипа нулевых годов. Стилист отметила, что певица сочетает в одежде самые модные тренды, однако при из смешении образ получается устаревшим.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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