Анна Семенович изящно поставила на место раскритиковавшую её Алёну Водонаеву

После того как Алёна Водонаева раскритиковала наряд Анны Семенович, в котором она гуляла по Мальдивам, назвав его бабкиными балахонами, бывшая участница группы "Блестящие" не стала молчать. Она записала видео, на котором ответила Водонаевой.

Фото: flickr.com by Chris Isherwood, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат на море

"Она вроде не стилист, почему она обсуждает мой стиль одежды? На Мальдивах больше всего людей в пляжных балахонах, потому что там очень жарко", — пояснила Семенович.

Также она удивилась, на каком основании Водонаева пренебрежительно высказалась о Денисе Шреере, нынешнем возлюбленном Семенович.

"Алёна прошлась и по моему молодому человеку, сказав, что я скачу по Мальдивам с "вот этим вот". Это мой любимый мужчина, и у него есть имя. Я бы хотела порекомендовать Алёне стать немножечко добрее. Может быть, тогда её жизнь заиграет новыми классными красками", — сказала Семенович.

При этом певица отметила, что у неё никогда не было ссор с Водонаевой и в целом она хорошо к ней относится.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).



Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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