Анна Семенович изящно поставила на место раскритиковавшую её Алёну Водонаеву

После того как Алёна Водонаева раскритиковала наряд Анны Семенович, в котором она гуляла по Мальдивам, назвав его бабкиными балахонами, бывшая участница группы "Блестящие" не стала молчать. Она записала видео, на котором ответила Водонаевой.
"Она вроде не стилист, почему она обсуждает мой стиль одежды? На Мальдивах больше всего людей в пляжных балахонах, потому что там очень жарко", — пояснила Семенович.
Также она удивилась, на каком основании Водонаева пренебрежительно высказалась о Денисе Шреере, нынешнем возлюбленном Семенович.
"Алёна прошлась и по моему молодому человеку, сказав, что я скачу по Мальдивам с "вот этим вот". Это мой любимый мужчина, и у него есть имя. Я бы хотела порекомендовать Алёне стать немножечко добрее. Может быть, тогда её жизнь заиграет новыми классными красками", — сказала Семенович.
При этом певица отметила, что у неё никогда не было ссор с Водонаевой и в целом она хорошо к ней относится.
Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
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