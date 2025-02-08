Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что сулит 2025 год Козерогам и Рыбам? Прогноз Тамары Глобы
Джессика Альба подала на развод с мужем после 17 лет брака
Какой вес на бицепс гарантированно сделает ваши руки больше? Мы разобрали все нюансы
Первое появление после увольнения: Бондарчук избежал общения с прессой
Китай и другие страны выстроились в очередь за американским СПГ — Трамп раскрыл детали
Трос может убить: как правильно вытаскивать машину, чтобы не рисковать
Ревень в саду, на кухне и в аптечке: вырастил, а теперь соседи просят черешки
Тысячи лет под землёй: найдено исчезнувшее государство майя, о котором никто не знал
Элегантные профитроли, которые заменят традиционные закуски — попробуйте новый формат

Анна Семенович изящно поставила на место раскритиковавшую её Алёну Водонаеву

Шоу-бизнес

После того как Алёна Водонаева раскритиковала наряд Анны Семенович, в котором она гуляла по Мальдивам, назвав его бабкиными балахонами, бывшая участница группы "Блестящие" не стала молчать. Она записала видео, на котором ответила Водонаевой.

Закат на море
Фото: flickr.com by Chris Isherwood, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Закат на море

"Она вроде не стилист, почему она обсуждает мой стиль одежды? На Мальдивах больше всего людей в пляжных балахонах, потому что там очень жарко", — пояснила Семенович.

Также она удивилась, на каком основании Водонаева пренебрежительно высказалась о Денисе Шреере, нынешнем возлюбленном Семенович.

"Алёна прошлась и по моему молодому человеку, сказав, что я скачу по Мальдивам с "вот этим вот". Это мой любимый мужчина, и у него есть имя. Я бы хотела порекомендовать Алёне стать немножечко добрее. Может быть, тогда её жизнь заиграет новыми классными красками", — сказала Семенович.

При этом певица отметила, что у неё никогда не было ссор с Водонаевой и в целом она хорошо к ней относится.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Северные деньги — что стоит за привлекательными зарплатами вахтовиков
Экономика и бизнес
Северные деньги — что стоит за привлекательными зарплатами вахтовиков Аудио 
Эти кусты защитят сад лучше любого химиката: вот в чём их сила
Садоводство, цветоводство
Эти кусты защитят сад лучше любого химиката: вот в чём их сила Аудио 
Популярное
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь

Astron Aerospace представила роторный двигатель H2Starfire на водороде с КПД 60%. Узнайте, как инновационная конструкция без поршней может изменить будущее автомобильных технологий.

Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Германия разработала хитрую стратегию покупки газа в России
Как превратить сухие пятки в бархат? Простые секреты увлажнения
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Луна удаляется от Земли: как это изменяет продолжительность суток
Серьги, которые точно не в тренде в 2025 году
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Верховный Суд поставил точку: теперь поворачивающие налево не виноваты по умолчанию
Последние материалы
Весы на распутье: новый гороскоп на Год Змеи от Тамары Глобы
Забудьте про долгую варку: перловку можно приготовить за ночь в термосе
Почему кошек тревожат закрытые двери
Как избавиться от тли за 1 день? Лучшие средства для обработки
Сергей Лазарев забрал семью из России в Дубай
После второй стирки подряд стиральная машина работает, но уже не так, как раньше — вот что с ней случилось
Популярный способ отбеливания зубов уничтожает эмаль — вот почему он опасен
Новый Skoda Kodiaq в России — но это не второе поколение: в чём же подвох
Хотите гладкую кожу? Разбираемся, какой метод удаления волос эффективнее
Анна Семенович изящно поставила на место раскритиковавшую её Алёну Водонаеву
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.