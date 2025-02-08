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Темно и страшно: переживший две клинические смерти Кушинашвили видел вовсе не свет в конце тоннеля

Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили борется с раком. Это стало для него не просто серьёзным, но и страшным испытанием, особенно когда он впал в кому, и ему довелось пережить две клинические смерти, что очень много для одного человека. Естественно, знаменитый телеведущий не мог не запомнить то, что он увидел, однако это был вовсе не свет в конце тоннеля.

Тёмный лес
Фото: unsplash.com by Antonio Ron, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёмный лес

"Я не видел света в конце тоннеля. Этот стереотип я разрушу. Было темно и страшно, что я не живой. Вот это я хорошо помню. Правда, может быть, свет в конце тоннеля является тому, кто в рай всё-таки собрался. Я-то в чистилище, меня там на ПМЖ определят", — поделился Кушанашвили в подкасте Даниила Смирнова на его YouTube-канале.

Он добавил, что в момент клинической смерти жалел о том, что не проявлял достаточно нежности по отношению к детям и недостаточно любил своих родителей и брата.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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