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Прохор Шаляпин назвал четыре варианта имён для своих будущих детей

1:29
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин давно ни с кем не встречается, но он всё чаще говорит о том, как ему хотелось бы встретить любимую девушку. Певец рассказал в интервью Леди Mail, что ему неважно, кем будет его избранница. В силу своей эмоциональности он не исключает возможности влюбиться даже в уборщицу, хоть и часто шутит на тему того, что предпочитает женщин побогаче.

Фестиваль «Укек» — деревянные игрушки
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фестиваль «Укек» — деревянные игрушки

Шаляпину важно, чтобы это было не просто мимолётное влечение, а настоящая любовь. Он хочет, чтобы его любимая была близка ему по духу, а ещё подарила ему детей — мальчика и девочку. Исполнитель так сильно мечтает стать отцом, что он уже заранее выбрал имена для своих будущих детей.

"Очень хочу стать папой. Я уже даже имена своим детям придумал: девочку назвал бы Елизаветой или Анной, а мальчика — Иваном или Фёдором", — сказал Шаляпин.

Впрочем, его приятные мечты омрачены страхом возможного развода. Шаляпин высказался о том, что в законодательстве не предусмотрена ни одна выгода для мужчин в случае расторжения брака, что само по себе несправедливо.

"При разводе права мужчин вообще никак не защищены. Женщине — всё: и детей, и имущество, и алименты, а мужчине — ничего. Я в этом плане за справедливость и необходимость довести до ума касающиеся расторжения браков законы", — заявил певец.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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