На Тимати и Егора Крида подали в суд: подробности разбирательства

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Известные российские рэперы Егор Крид и Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, стали ответчиками в судебном разбирательстве, связанном с их рестораном.

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Егор Крид

Как стало известно из Telegram-канала "Звездач", Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск от компании АО "Оптиком" к ООО "Фест", принадлежащему музыкантам.

АО "Оптиком" занимается продажей одноразовой посуды, упаковочных материалов и кухонных принадлежностей. Компания требует взыскать с рэперов 59 тысяч 704 рубля в качестве задолженности за неоплаченный товар.

В августе 2024 года "Звездач" сообщал, что Тимати заработал более миллиарда рублей в 2023 году. Музыкант зарегистрировал компанию ООО "Арена" в 2019 году.

В первые годы бизнес не приносил прибыли, но с 2021 года ресторан начал приносить достойный доход. В 2023 году выручка составила 1,3 миллиарда рублей, а прибыль достигла 69 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Анна Снаткина получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.





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