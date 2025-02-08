Искусственный интеллект меняет кино — Николас Кейдж предупредил о страшных последствиях

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На церемонии вручения премии "Сатурн" Николас Кейдж порассуждал об искусственном интеллекте, который всё чаще проникает в различные сферы деятельности человека. Слова актёра приводит The Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Николас Кейдж

Николас Кейдж обратил внимание на то, что кинематограф не остался в стороне от искусственного интеллекта. Даже единичные случаи, когда актёры прибегали к его помощи, говорят о том, что такое будет случаться всё чаще и чаще. Кейдж уверен, что это приведёт к тому, что киноискусство обеднеет, ведь при всём своём совершенстве искусственный интеллект не сможет сравниться с живым человеком.

"Работа актёра — рассказывать истории, показывая человеческие эмоции. Роботы так не могут. В индустрии не будет души. Исчезнет человеческий взгляд на жизнь, мы станем воспринимать мир так, как говорят роботы", — высказался Кейдж.

Уточнения

Ни́колас Кейдж (англ. Nicolas Cage; настоящее имя — Ни́колас Ким Ко́ппола (англ. Nicolas Kim Coppola); род. 7 января 1964[…], Лонг-Бич, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр и кинопродюсер. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».



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