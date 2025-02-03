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Анна Снаткина стала заслуженной артисткой России

1:15
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Снаткина удостоилась звания заслуженной артистки Российской Федерации. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным.

Анна Снаткина
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Снаткиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Снаткина

Анна Снаткина была награждена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Следует отметить, что наряду со Снаткиной, это звание получили и другие талантливые артисты: вокалистка Ростовского государственного музыкального театра Наталья Дмитриевская, балерина Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Елена Кабанова и кукловод Екатеринбургского театра кукол Максим Удинцев.

В настоящее время Анна Снаткина служит в Московском Губернском театре, где занимает ведущую роль. В кино она дебютировала в 2003 году, сыграв в сериале "Участок". Среди ее наиболее известных работ можно отметить роли в фильмах и сериалах, таких как "Татьянин день", "Дети перемен", "Фишер", "Два холма" и многих других.

Ранее Юлия Ковальчук покинула страну, что вызвало волну слухов о проблемах в ее семье.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Сна́ткина (род. 13 июля 1983, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания, певица. Ведущая актриса Московского Губернского театра. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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