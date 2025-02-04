Гоген Солнцев объяснил, почему запрещает сыну называть его папой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Гоген Солнцев не разрешает маленькому сыну называть его отцом.

Фото: https://vk.com/gogen_solntcev by ВК-аккаунт Гогена Солнцева is licensed under public doman Шоумен Гоген Солнцев

Гоген Солнцев не рад тому, что сын называет его папой. Он считает, что статус отца его старит.

"Знаешь, как будто бы дядькой стал каким-то взрослым. И это мне так не нравится! Чтобы еще кто-то папой называл… Я такой взрослый, получается?" — поделился своими страхами Гоген.

Он объяснил, что учит, чтобы сын называл его Ильёй (настоящее имя эпатажного шоумена).

Мать ребёнка высмеивает поведение Солнцева и называет это кокетством. Гоген уверен, что недалеко ушёл в своём развитии от наследника.

Ранее Гоген Солнцев заявил, что намерен объявить бывшую супругу в международный розыск.

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