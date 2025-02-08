Певец Прохор Шаляпин вспомнил о самом ненавистном подарке, который ему когда-либо вручали.
Прохор Шаляпин ответил на вопрос журналистов о хороших и плохих подарках.
Артист уверен, что лучший подарок — это деньги, которые можно потратить на своё усмотрение.
Он рассказал, что однажды ему вручили сертификат на звезду, подтверждающий, что некий космический объект теперь ему принадлежит.
Такой презент пришёлся Прохору не по вкусу.
"Мне вот это, знаете, звёзды на небе, ветер в поле, мне не нравятся такие подарки", — пожаловался Шаляпин.
Ранее Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.