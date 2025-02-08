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Прохор Шаляпин рассказал о самом ужасном подарке, который он получал

0:45
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин вспомнил о самом ненавистном подарке, который ему когда-либо вручали.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin?ysclid=m6p9m8mjmc111057795&z=photo16363763_457247358%2F03f8c1179b5aec3fff by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин ответил на вопрос журналистов о хороших и плохих подарках.

Артист уверен, что лучший подарок — это деньги, которые можно потратить на своё усмотрение.

Он рассказал, что однажды ему вручили сертификат на звезду, подтверждающий, что некий космический объект теперь ему принадлежит.

Такой презент пришёлся Прохору не по вкусу.

"Мне вот это, знаете, звёзды на небе, ветер в поле, мне не нравятся такие подарки", — пожаловался Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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