Ида Галич показала, как её сын отреагировал на известие о братике или сестрёнке

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Беременная Ида Галич показала, как её маленький сын отреагировал на новость о прибавлении в семье.

Фото: https://www.instagram.com/galichida/ by Инстаграм Иды Галич is licensed under public doman Блогер Ида Галич

Ида Галич поделилась в социальных сетях трогательным контентом. Звезда интернета опубликовала видео с сыном Леоном. Мальчику 7 февраля исполнится пять лет.

Ребёнок узнал о том, что у мамы в животике есть ребёнок, однако он усомнился в такой информации.

"У тебя в животике лялька или ты просто объелась?" — спросил родительницу малыш.

Когда ему подтвердили, что у него скоро появится братик или сестрёнка, Леон мило прижался к животу матери.

Ранее Ида Галич похвасталась подарком от возлюбленного.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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