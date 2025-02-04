Ида Галич показала, как её сын отреагировал на известие о братике или сестрёнке

Беременная Ида Галич показала, как её маленький сын отреагировал на новость о прибавлении в семье.
Ида Галич поделилась в социальных сетях трогательным контентом. Звезда интернета опубликовала видео с сыном Леоном. Мальчику 7 февраля исполнится пять лет.
Ребёнок узнал о том, что у мамы в животике есть ребёнок, однако он усомнился в такой информации.
"У тебя в животике лялька или ты просто объелась?" — спросил родительницу малыш.
Когда ему подтвердили, что у него скоро появится братик или сестрёнка, Леон мило прижался к животу матери.
Ранее Ида Галич похвасталась подарком от возлюбленного.
И́да Васи́льевна Га́лич (после замужества — Ба́сиева; род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.