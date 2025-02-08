Оксана Самойлова выдрессировала свою козу танцевать под гармонь

Блогер Оксана Самойлова научила свою домашнюю козу Мими забавным трюкам.
Оксана Самойлова опубликовала в социальных сетях видео со своей породистой козой по кличке Мими.
На кадрах коза забавно приплясывала, стоя на задних ногах.
"Ложимся спать вчера с козой, смотрим сериал и там начинает играть гармошка. Она как завелась, как давай плясать", — написала под кадрами блогер.
Супруга рэпера Джигана решила превратить любовь козы к русскому инструменту в весёлый контент. Ей удалось выдрессировать парнокопытное животное.
"Правильно говорят козу можно вывести из деревни, а деревню из козы нет", — пошутила Самойлова.
Ранее Оксана Самойлова предложила дочерям отправиться на год в детдом ради получения квартиры в Москве.
Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.
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