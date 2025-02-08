Оксана Самойлова выдрессировала свою козу танцевать под гармонь

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Блогер Оксана Самойлова научила свою домашнюю козу Мими забавным трюкам.

Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова

Оксана Самойлова опубликовала в социальных сетях видео со своей породистой козой по кличке Мими.

На кадрах коза забавно приплясывала, стоя на задних ногах.

"Ложимся спать вчера с козой, смотрим сериал и там начинает играть гармошка. Она как завелась, как давай плясать", — написала под кадрами блогер.

Супруга рэпера Джигана решила превратить любовь козы к русскому инструменту в весёлый контент. Ей удалось выдрессировать парнокопытное животное.

"Правильно говорят козу можно вывести из деревни, а деревню из козы нет", — пошутила Самойлова.

Ранее Оксана Самойлова предложила дочерям отправиться на год в детдом ради получения квартиры в Москве.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.



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