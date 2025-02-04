Певец Юрий Лоза назвал фильм, от которого не может оторваться

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, какая кинокартина западного производства производит на него сильное впечатление.

Фото: Wikimedia Commons by Doug Kerr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ День сурка, Панксатони, Пенсильвания

Юрий Лоза рассказал, что 2 февраля городке Панксатони отпраздновали 139-й раз День сурка. При свидетельстве нескольких тысяч человек сурок по имени Фил предсказал, что в США зима наступит поздно.

Певец отметил, что в широтах России весна ожидается очень поздней. Артист объяснил, что сурок Фил оказывается прав в своих прогнозах только в 30% случаев.

Автор и исполнитель хита "Плот" выразил сожаление по поводу того, что на российском телевидении не показали в этом году фильм "День сурка".

"Я знаю эту картину наизусть и всё-равно не могу оторваться, когда её крутят. Прямо мистика какая-то, честное слово", — признался певец в своём Telegram-канале.

Ранее певец Александр Буйнов заявил, что у него в саду распустились розы из-за аномальной погоды.

Уточнения

«День сурка́» (англ Groundhog Day) — американская кинокомедия, снятая режиссёром Гарольдом Рамисом по сценарию Дэнни Рубина. Шестой совместный фильм Гарольда Рамиса и Билла Мюррея, работа, после которой творческий дуэт распался.



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