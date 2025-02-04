Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нагревается на 30 градусов за минуты: умная ткань изменит зимнюю одежду навсегда
Главные заблуждения о каршеринге: что на самом деле скрывает сервис
Обещали, но проект не завершили: растёт число пострадавших от недобросовестных застройщиков
Ночная активность, страх перед гостями и громкие звуки: вот как успокоить кошку в любой ситуации
Причины высыхания листьев спатифиллума: что нужно знать каждому цветоводу
LPG-массаж — не панацея: вся правда о популярном методе борьбы с целлюлитом
Секрет изумительно сочной курицы: медово-чесночный маринад с пряностями
Удивительные последствия тренировок: почему у спортсменов чешутся ноги?
Мифы о животных из приютов развеяны: вот почему стоит дать им шанс

Певец Юрий Лоза назвал фильм, от которого не может оторваться

1:00
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, какая кинокартина западного производства производит на него сильное впечатление.

День сурка, Панксатони, Пенсильвания
Фото: Wikimedia Commons by Doug Kerr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
День сурка, Панксатони, Пенсильвания

Юрий Лоза рассказал, что 2 февраля городке Панксатони отпраздновали 139-й раз День сурка. При свидетельстве нескольких тысяч человек сурок по имени Фил предсказал, что в США зима наступит поздно.

Певец отметил, что в широтах России весна ожидается очень поздней. Артист объяснил, что сурок Фил оказывается прав в своих прогнозах только в 30% случаев.

Автор и исполнитель хита "Плот" выразил сожаление по поводу того, что на российском телевидении не показали в этом году фильм "День сурка".

"Я знаю эту картину наизусть и всё-равно не могу оторваться, когда её крутят. Прямо мистика какая-то, честное слово", — признался певец в своём Telegram-канале.

Ранее певец Александр Буйнов заявил, что у него в саду распустились розы из-за аномальной погоды. 

Уточнения

«День сурка́» (англ  Groundhog Day) — американская кинокомедия, снятая режиссёром Гарольдом Рамисом по сценарию Дэнни Рубина. Шестой совместный фильм Гарольда Рамиса и Билла Мюррея, работа, после которой творческий дуэт распался.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие
Садоводство, цветоводство
Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие Аудио 
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Домашние животные
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности Аудио 
Пищевая моль на кухне: простые способы избавиться от вредителя
Недвижимость
Пищевая моль на кухне: простые способы избавиться от вредителя
Популярное
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением

С февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов, включая изменения в техосмотре, штрафах и налогообложении. Узнайте подробности, чтобы быть в курсе и избежать неприятностей на дороге.

Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Американист Васильев рассказал о составляющих успеха Трампа в торговых войнах Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Кабачки, которые не нужно чистить: 5 сортов с тонкой кожицей и минимумом семян
Аэропорт в Абхазии снова начнёт принимать самолёты
Аэропорт в Абхазии снова начнёт принимать самолёты
Последние материалы
Причины высыхания листьев спатифиллума: что нужно знать каждому цветоводу
LPG-массаж — не панацея: вся правда о популярном методе борьбы с целлюлитом
Секрет изумительно сочной курицы: медово-чесночный маринад с пряностями
Удивительные последствия тренировок: почему у спортсменов чешутся ноги?
Певец Юрий Лоза назвал фильм, от которого не может оторваться
Мифы о животных из приютов развеяны: вот почему стоит дать им шанс
Скандальный случай в аэропорту: 12-летнего ребёнка не пустили на борт из-за нехватки мест.
Антикризисные меры: яйца и сливочное масло становятся социально значимыми товарами
Растения, которые заменят снотворное: секреты травников для глубокого сна
Африка разрывается на части! Учёные уверены: на наших глазах рождается новый океан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.