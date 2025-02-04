Певец Юрий Лоза назвал фильм, от которого не может оторваться

Певец Юрий Лоза объяснил, какая кинокартина западного производства производит на него сильное впечатление.
Юрий Лоза рассказал, что 2 февраля городке Панксатони отпраздновали 139-й раз День сурка. При свидетельстве нескольких тысяч человек сурок по имени Фил предсказал, что в США зима наступит поздно.
Певец отметил, что в широтах России весна ожидается очень поздней. Артист объяснил, что сурок Фил оказывается прав в своих прогнозах только в 30% случаев.
Автор и исполнитель хита "Плот" выразил сожаление по поводу того, что на российском телевидении не показали в этом году фильм "День сурка".
"Я знаю эту картину наизусть и всё-равно не могу оторваться, когда её крутят. Прямо мистика какая-то, честное слово", — признался певец в своём Telegram-канале.
Ранее певец Александр Буйнов заявил, что у него в саду распустились розы из-за аномальной погоды.
«День сурка́» (англ Groundhog Day) — американская кинокомедия, снятая режиссёром Гарольдом Рамисом по сценарию Дэнни Рубина. Шестой совместный фильм Гарольда Рамиса и Билла Мюррея, работа, после которой творческий дуэт распался.
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С февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов, включая изменения в техосмотре, штрафах и налогообложении. Узнайте подробности, чтобы быть в курсе и избежать неприятностей на дороге.