Психолог объяснила стремление Бьянки Цензори оголяться перед публикой

Психолог Наталья Наумова рассказала, почему жена Канье Уэста Бьянка Цензори так любит полуголые наряды.
Модель Бьянка Цензори потрясла публику на церемонии вручения премии "Грэмми", скинув с себя шубу и представ перед аудиторией "в чём мать родила".
Психолог не исключила, что стремление оголяться у супруги американского рэпера появилось из-за детских травм. Женщина, по словам эксперта, пытается стать заметной и сексуальной.
"Как правило, это связано с тем, что в детском возрасте девочку недостаточно ценили родители, у неё были сложные взаимоотношения со значимыми родственниками", — цитирует слова психолога "Вечерняя Москва".
Наумова обратила внимание, что Цензори пытается привлечь внимание не только мужа, но и других мужчин. Так она добивается безопасности в стремлении всегда быть благополучной в материальном плане.
"Это определенный способ самозащиты, — объяснила специалист.
Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.
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