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Психолог объяснила стремление Бьянки Цензори оголяться перед публикой

1:01
Шоу-бизнес

Психолог Наталья Наумова рассказала, почему жена Канье Уэста Бьянка Цензори так любит полуголые наряды.

Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори
Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman
Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори

Модель Бьянка Цензори потрясла публику на церемонии вручения премии "Грэмми", скинув с себя шубу и представ перед аудиторией "в чём мать родила".

Психолог не исключила, что стремление оголяться у супруги американского рэпера появилось из-за детских травм. Женщина, по словам эксперта, пытается стать заметной и сексуальной.

"Как правило, это связано с тем, что в детском возрасте девочку недостаточно ценили родители, у неё были сложные взаимоотношения со значимыми родственниками", — цитирует слова психолога "Вечерняя Москва".

Наумова обратила внимание, что Цензори пытается привлечь внимание не только мужа, но и других мужчин. Так она добивается безопасности в стремлении всегда быть благополучной в материальном плане.

"Это определенный способ самозащиты, — объяснила специалист.

Уточнения

Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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