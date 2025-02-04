Экстрасенс рассказала, есть ли будущее у Шамана с Мизулиной

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Экстрасенс Дарья Миронова оценила перспективу романтических отношений Екатерины Мизулиной и Ярослава Дронова, известного как певец Шаман.

Фото: https://vk.com/ekmizulina by ВК-аккаунт Екатерины Мизулиной is licensed under public doman Певец Шаман

Певец Шаман и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина подогрели слухи о своём романе, поцеловавшись на встрече с учащимися одной из московских школ.

Ранее певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману.

Дарья Миронова назвала отношения певца и общественницы трогательными и глубокими. Она уверена, что Ярослав и Екатерина поддерживают друг друга.

"Я считаю, что это прекрасная, романтическая, благополучная и перспективная связь", — выразила своё мнение Миронова в беседе с "Вечерней Москвой".

Она отметила, что паре не следует "торопить события".

Сам исполнитель хита "Я русский" отмечал, что ценит в потенциальных избранницах не внешнюю красоту, а родство душ.

Уточнения

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020).



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