Экстрасенс Дарья Миронова оценила перспективу романтических отношений Екатерины Мизулиной и Ярослава Дронова, известного как певец Шаман.
Певец Шаман и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина подогрели слухи о своём романе, поцеловавшись на встрече с учащимися одной из московских школ.
Ранее певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману.
Дарья Миронова назвала отношения певца и общественницы трогательными и глубокими. Она уверена, что Ярослав и Екатерина поддерживают друг друга.
"Я считаю, что это прекрасная, романтическая, благополучная и перспективная связь", — выразила своё мнение Миронова в беседе с "Вечерней Москвой".
Она отметила, что паре не следует "торопить события".
Сам исполнитель хита "Я русский" отмечал, что ценит в потенциальных избранницах не внешнюю красоту, а родство душ.
Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
С февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов, включая изменения в техосмотре, штрафах и налогообложении. Узнайте подробности, чтобы быть в курсе и избежать неприятностей на дороге.