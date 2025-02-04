Жена Гарика Харламова назвала свекровь своей подружкой

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила свекровь с днём рождения.

Фото: https://www.instagram.com/katerinakovalchyk by Инстаграм Катерины Ковальчук is licensed under public doman Актриса Катерина Ковальчук

Катерина Ковальчук опубликовала фотографию со своей новоиспечённой свекровью Натальей.

Звезда сериала "Гусар" отметила, что нашла общий язык с матерью мужа.

"С днём рождения, невероятная! Моя лучшая свекровь и подружка в одном лице", — написала Катерина с социальных сетях под фото.

Наталье Харламовой исполнилось 63 года. Поклонники комика отмечают, что у него очень красивая и необыкновенно моложавая мама.

Ранее актриса Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях.

Уточнения

Га́рик Бульдо́г Харла́мов (настоящее имя — И́горь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



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