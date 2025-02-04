Продюсер Игорь Мишин назвал три главных российских сериала

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Игорь Мишин заявил, что в истории российского сериалостроения есть только три главных многосерийных фильма.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кинохлопушка

Игорь Мишин в беседе с Ксенией Собчак объяснил, какие сериалы он выделяет из всех, что были произведены в России.

Он назвал три сериала: "Бригада", "Ликвидация" и "Слово пацана".

Журналистка уточнила, считает ли он эти сериалы главными. Мишин отметил, что сериалы эти "поворотные".

Ранее актёр Станислав Садальский порекомендовал к просмотру новый американский сериал. Он отметил, что ханжам не советует смотреть данный иностранный кинопродукт.

Уточнения

И́горь Ми́шин: Мишин, Игорь Николаевич (род. 1962) — российский предприниматель, медиаменеджер и продюсер, сценарист.



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