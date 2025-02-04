Продюсер Игорь Мишин назвал три главных российских сериала

Продюсер Игорь Мишин заявил, что в истории российского сериалостроения есть только три главных многосерийных фильма.
Игорь Мишин в беседе с Ксенией Собчак объяснил, какие сериалы он выделяет из всех, что были произведены в России.
Он назвал три сериала: "Бригада", "Ликвидация" и "Слово пацана".
Журналистка уточнила, считает ли он эти сериалы главными. Мишин отметил, что сериалы эти "поворотные".
Ранее актёр Станислав Садальский порекомендовал к просмотру новый американский сериал. Он отметил, что ханжам не советует смотреть данный иностранный кинопродукт.
И́горь Ми́шин: Мишин, Игорь Николаевич (род. 1962) — российский предприниматель, медиаменеджер и продюсер, сценарист.
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