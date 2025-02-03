Канье Уэст отдал приказ Бьянке Цензори перед скандальным выходом на Грэмми-2025: что сказал музыкант

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американский рэпер Канье Уэст отдал приказ своей супруге, модели Бьянке Цензори, которая устроила "голое" шоу на красной ковровой дорожке ежегодной музыкальной премии "Грэмми-2025".

Фото: youtube.com by канал Recording Academy / GRAMMYs, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Канье Уэст и Бьянка Цензори

Как стало известно журналистам Daily Mail, незадолго до того, как Бьянка Цензори скинула с себя шубу и осталась в прозрачном мини-платье, она получила указание от Канье Уэста.

"Ты сейчас устроишь сцену, понятно? Устрой сцену, когда я скажу. Это будет иметь большой смысл. Брось шубу позади себя и повернись", — приказал артист.

Отмечается, что Бьянка Цензори лишь послушно кивнула. Однако эксперт по языку тела указал на то, что между возлюбленными чувствовалось напряжение.

Церемония вручения музыкальной премии "Грэмми-2025" запомнилась скандальным выходом Канье Уэста и его супруги Бьянки Цензори. Как пишут таблоиды, знаменитости были вынуждены покинуть мероприятие по требованию организаторов.

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