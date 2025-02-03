Певец Шаман и Екатерина Мизулина поцеловались при школьниках

Певец Шаман и Екатерина Мизулина заинтриговали публику поцелуем.
Глава Лиги безопасного интернета и исполнитель хита "Я русский" подогревают слухи о своём романе.
На этот раз Ярослав Дронов (настоящее имя певца Шамана) и Екатерина Мизулина зашли далеко, обменявшись поцелуями на глазах у школьников.
Певец и общественница стыдливо прикрыли свой поцелуй рукой. Романтично-настроенные интернет-пользователи восприняли этот жест как подтверждение отношений двух публичных людей.
Певец Шаман развёлся с супругой Еленой Мартыновой осенью 2024 года.
Мизулина и Дронов часто появляются вместе на публике и постят совместные фотографии.
Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель, исполнительный директор Национального центра помощи детям (2017—2020), член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета», блогер.
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