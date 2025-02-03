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Юрист предупредил собирающегося в Россию Слепакова* об опасности

1:36
Шоу-бизнес

Юрист, адвокат, телеэксперт Александр Бенхин объяснил, почему комику Семёну Слепакову* не стоит приезжать в Россию.

Комик Семён Слепаков
Фото: https://vk.com/semenslepakov by Инстаграм Семёна Слепакова is licensed under public doman
Комик Семён Слепаков

Telegram-канал SHOT сообщил, что признанный иноагентом Семён Слепаков* согласен выступить в России за 5,6 млн. рублей

Александр Бенхин объяснил, что юридических препятствий для публичных выступлений иноагентов в РФ нет. Трудности могут возникнуть с получением оплаты за выступления, однако это, по словам юриста, разрешимая проблема.

"Какой-то неформальный корпоратив — я думаю, что серьёзных юридических препятствий невозможно ему создать. Но неформально я бы на его месте не отважился бы сейчас приехать в Россию после всего, что он говорил", — цитирует слова эксперта Pravda.Ru.

Он отметил, что против Слепакова могут быть возбуждены дела за фейки про армию России, оскорбление органов власти, включая президента.

"Там это тянет на уголовку", — объяснил Бенхин.

Он предупредил бывшего резидента Comedy Club об опасности.

"Если бы он меня как юриста спросил, стоит ли ему ехать, я бы ему честно сказал, что его посадят. Вот и всё. А если просто идёт речь о том, что может ли он как иноагент выступить, есть тысячи всяких схем, как это можно сделать", — выразил своё мнение юрист.

Бенхин предположил, что информация о приезде Слепакова* в Россию непроверенная.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский и израильский комедийный актёр, сценарист, продюсер, поэт, певец, музыкант и автор-исполнитель песен. Кандидат экономических наук (2003). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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