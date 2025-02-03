Садальский высказался об увольнении Лолиты из шоу СуперСтар

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский заступился за изгнанную с телевидения Лолиту Милявскую.

Фото: https://sadalskij.livejournal.com by Живой журнал Станислава Садальского is licensed under public doman Актёр Станислав Садальский и певица Лолита Милявская

Садальский считает, что пытающаяся защититься от агрессивных общественных активистов Лолита Милявская, концерты которой отменяют в России, навлекла на себя немилость.

Заслуженный артист России отметил, что Милявская после скандала с "голой вечеринкой" перестала защищаться и пошла в атаку, пытаясь отстоять свои права.

"Переход от обороны к нападению обернулся для Лолиты увольнением из ведущих шоу "СуперСтар" на НТВ. Там её заменили Наташей Королёвой", — написала Станислав Юрьевич в "Живом журнале".

Он напомнил слава певицы, которая подчёркивает, что родилась в СССР и живёт в России по любви.

Садальский обратил внимание на то, что Милявской запрещён въезд на Украину.

Ранее Ксения Собчак похвалила ведущую борьбу с мракобесами Милявскую.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и Украинская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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