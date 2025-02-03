Садальский высказался об увольнении Лолиты из шоу СуперСтар

Станислав Садальский заступился за изгнанную с телевидения Лолиту Милявскую.
Садальский считает, что пытающаяся защититься от агрессивных общественных активистов Лолита Милявская, концерты которой отменяют в России, навлекла на себя немилость.
Заслуженный артист России отметил, что Милявская после скандала с "голой вечеринкой" перестала защищаться и пошла в атаку, пытаясь отстоять свои права.
"Переход от обороны к нападению обернулся для Лолиты увольнением из ведущих шоу "СуперСтар" на НТВ. Там её заменили Наташей Королёвой", — написала Станислав Юрьевич в "Живом журнале".
Он напомнил слава певицы, которая подчёркивает, что родилась в СССР и живёт в России по любви.
Садальский обратил внимание на то, что Милявской запрещён въезд на Украину.
Ранее Ксения Собчак похвалила ведущую борьбу с мракобесами Милявскую.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и Украинская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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