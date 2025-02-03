Ида Галич уверена, что Леди Гага украла у неё идею модной стрижки

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич заподозрила певицу Леди Гагу в том, что она подсмотрела у неё эффектную чёлку.

Фото: https://t.me/s/GALICH_onok by Телеграм-канал Иды Галич is licensed under public doman Певица Леди Гага и блогер Ида Галич

В Сети обратили внимание на то, что Леди Гага явилась на церемонию премии "Грэмми" с чёлкой "штрихкодом", с такой же, какую недавно сделала себе блогер Ида Галич.

Появились многочисленные шутки о том, что Леди Гага увидела Галич на неделе моды в Париже и захотела повторить модную стрижку.

С таким предположением согласилась Ида Галич.

"Не знаю… кому там что не нравилось. Но то, что стрижка уже стала легендой 100 процентов", — написала в своём Telegram-канале звезда Интернета.

Ранее музыкальный критик объяснила, является ли новый хит Леди Гаги плагиатом песни Красной Шапочки.

Уточнения

Сте́фани Джоа́нн Анджели́на Джермано́тта (англ. Stefani Joanne Angelina Germanotta); род. 28 марта 1986, Нью-Йорк, США), известная под сценическим псевдонимом Ле́ди Га́га (англ. Lady Gaga) — американская певица, автор песен, продюсер, филантроп и актриса.



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