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Собчак объяснила, где просчиталась голая Бьянка Цензори на церемонии Грэмми

0:51
Шоу-бизнес

Ксения Собчак высказалась о голом выходе в свет жены Канье Уэста Бьянки Цензори.

Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори
Фото: https://t.me/s/ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman
Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори

Ксения Собчак похвасталась тем, что первой сообщила о скандальном появлении на церемонии премии "Грэмми" Бьянки Цензори. Для этого, по словам журналистки, ей пришлось не спать всю ночь и вести трансляцию с мероприятия.

Она считает, что Бьянка, которую выпроводили из публичного места за неподобающий вид, просчиталась, показав всю себя без утаек.

"Минус в этом перформансе только один: больше нечего показывать. В следующий раз нужно будет опять играть на повышение", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак предположила, что удивить публику в следующий раз удастся только непристойностями с карликами на красной дорожке.

Уточнения

Бьянка Цензори (англ. Bianca Censori, род. 5 января 1995, Мельбурн, Австралия) — австралийская фотомодель и архитектор, жена рэпера Канье Уэста.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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