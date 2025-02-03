Моргенштерн* признался, что в юности заключил сделку с дьяволом

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн* рассказал, о чём попросил дьявола, когда ему было 15 или 16 лет.

Фото: https://t.me/s/alisherhateu by Инстаграм рэпера Моргенштерна is licensed under public doman Рэпер Моргенштерн

Переживающий не лучший период своей жизни рэпер Моргенштерн* вспомнил, что он действительно заключил некую сделку с дьяволом в юности.

Он рассказал, что просил у врага рода человеческого популярности. Как известно, мечта рэпера сбылась, однако это не принесло ему счастья.

Музыкант объяснил, что верить или не верить в эту историю каждый волен сам, однако он уже сам готов поверить в страшную историю, так как он сейчас "расплачивается".

Моргенштерн*, который находится сейчас на лечении в рехабе, ранее в порыве отчаяния заявлял, что его контракт закончился.

"Я понял, что я бог", — заявил рэпер.

Ранее связанный по рукам и ногам Моргенштерн* показал кадры из рехаба.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Уточнения

Алише́р Таги́рович Моргенште́рн (род. 17 февраля 1998, Уфа), более известный мононимно как Моргенште́рн (Morgenshtern), — российский рэп- и поп-исполнитель, музыкант, шоумен, филантроп.



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