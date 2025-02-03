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Мать года Оксана Самойлова подбила детей на кражу в супермаркете

1:05
Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова подучила своих наследников совершить преступление. 

Дети Оксаны Самойловой
Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana by Инстаграм Оксаны Самойловой is licensed under public doman
Дети Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова жёстко разыграла своих младших детей. Она разрешила дочери Майе и сыну Давиду набирать в супермаркете все продукты, которые они только захотят. 

Девочка и мальчик с энтузиазмом набивали корзину, однако мать года ошарашила их признанием, что забыла деньги дома. Она предложила детям украсть продукты, пройдя мимо кассы. 

Такое предложение насторожило детей. Давид предупредил мать, что её ждут неприятности с полицией, однако она уговорила их пойти на кражу.

Когда дети уже собирались убегать с продуктами, супруга рэпера Джигана объяснила, что это был пранк. 

Мальчик отметил, что самого начала подозревал, что это розыгрыш, хотя волнение и смятение Давида было неподдельным, когда ему предложили украсть товары из супермаркета. 

Ранее Самойлова предложила дочерям отправиться в детдом ради получения московской квартиры.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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