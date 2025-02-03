Беременную невестку Валерии раскритиковали за откровенную фотосессию

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ожидающая малыша невестка певицы Валерии Лиана Шульгина поделилась жаркими снимками.

Фото: https://www.instagram.com/lianashulginaa by Инстаграм Лианы Шульгиной, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина

Супруга Арсения Шульгина Лиана опубликовала в социальных сетях фото с объёмным животом. Женщина находится на 28-й неделе беременности.

Она объяснила, что в свою первую беременность избегала фотографироваться, так как ей казалось, что выглядит она плохо.

На этот раз Лиана не стала себя стесняться и опубликовала фото в купальнике.

Не все подписчики невестки Валерии одобрили такой откровенный контент. Сетевые моралисты принялись критиковать будущую мать за смелые снимки.

Шульгина объяснила нравоучителям, что беременность — это не повод прятать своё тело.

"2025 год, женщины всё ещё пытаются указывать другим женщинам, как "правильно" быть беременной", — написала в ответ на упрёки Лиана.

Ранее невестка Валерии раскрыла, как трёхлетняя дочь отреагировала на скорое пополнение в семье.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).



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